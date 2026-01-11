Benyi José Ardila, oriundo de Cartagena, está en la Morgue de Medellín: buscan a su familia

Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en barrio Caribe
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
encuentra el cuerpo de BENYI JOSÉ ARDILA ESTIVENSON de 31 años de edad, fecha de nacimiento 28 de agosto de 1994 en
Cartagena Bolívar.
Ingresó el 08 de enero de 2026 a la sede de Medellín.
Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.
