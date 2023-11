Benítez: «Contra viento y marea vamos a seguir peleando»

in

Vigo, 9 nov (EFE).- Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, eludió hablar más sobre los arbitrajes que ha sufrido su equipo en las últimas jornadas en la víspera de visitar al Athletic Club en San Mamés, pero afirmó que "contra viento y marea" van "a seguir pelando".

“Cuando me muevo por la ciudad y me encuentro a los aficionados me inciden en ese tipo de cosas. Nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido hasta este momento. Contra viento y marea vamos a seguir peleando porque el equipo está con ganas de volver a ganar”, comentó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico madrileño también defendió la postura de los dirigentes del club de no presentar una nueva protesta ante el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

“Tenemos que remar todos juntos, tenemos que tener una idea clara, una idea común. Como club ya sabemos que lo más importante es que en el campo hagamos las cosas lo mejor posible para ser competitivos y ganar”, reiteró.

Sobre el partido ante el Athletic, Benítez desveló que el delantero Tasos Douvikas es duda por unos “problemas estomacales” que le han impedido entrenar con el grupo y confirmó que el lateral Kevin Vázquez y el centrocampista Luca de la Torre siguen “entre algodones”.

“Este equipo no es dudoso en cuanto a trabajo, esfuerzo e intensidad. Somos un equipo que nos caracterizamos por eso, por el orden y por crear ocasiones. Pero nos faltan otras cosas. Hemos perdido algunos partidos por errores individuales que estamos corrigiendo”, analizó.

En este sentido, admitió que a su equipo le está faltando “mejorar la efectividad” en ataque, y apeló al “trabajo colectivo y al orden” como dos de las recetas para contrarrestar la “velocidad” y el “desequilibrio” de los atacantes del conjunto bilbaíno.

“Es un buen equipo, tiene un grupo que lleva mucho tiempo junto. Tiene velocidad, agresividad, un público que empuja mucho. Al principio y al final el sobresfuerzo que tienen ellos decide los partidos”, subrayó.

Por: EFE