Benedicto XVI pidió perdón por los abusos cometidos en la iglesia durante su mandato

in

Joseph Aloisius Ratzinger, más conocido como el Papa Benedicto XVI, pidió perdón y expresó su dolor por los abusos cometidos en la iglesia durante sus mandatos, en los diferentes cargos que ha tenido.

A través de una carta, el papa hizo estas declaraciones luego de que se divulgara un informe sobre los casos de abuso sexual en Alemania, en el cual se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas mientras era arzobispo de Múnich.

«Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica», subraya Benedicto XVI.

Y añadió: «En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia», admite.

Sin embargo, pese a su petición de perdón y arrepentimiento, Benedicto XVI negó en otro documento todas las acusaciones y conocimiento de los hechos que se registraron en Alemania.

En el escrito, manifestó que se trató de un «descuido» de los investigadores, sobre su participación en el Ordinariato (reunión de obispado de Munich y Freising) del 15 de enero de 1980.

Según dijo, «este error, que desgraciadamente se ha producido, no ha sido intencionado y espero que sea disculpable», y manifestó que le ha «sorprendido profundamente» que dicho descuido haya hecho dudar de su veracidad.

