[VIDEO] No tenía quien le cuidara la bendición perruna y lo llevó al ‘perreito’

in

Los perros se han vuelto los hijos de esta época, tanto así que estas mascotas son humanizadas y terminan siendo muy dependientes de los humanos al punto de parecer bebés o niños muy chiquitos.

Esta dependencia hace que los perros cada vez sean mas temerosos y llegan hasta el punto que no pueden ni quedarse solos, por lo que cuando no encuentran una niñera o guardería, no hay de otra que llevarlos con uno, para evitar que les de una depresión.

Como un claro ejemplo de estas situaciones en redes sociales se hizo muy viral un video donde se muestra a una mujer joven que no tuvo otra opción más que llevarse a su perrito en un bolso para la discoteca.

Según lo que dice, la joven no tuvo quien se lo cuidara y como no quería perderse la fiesta lo llevó con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

Vea más noticias de entretenimiento