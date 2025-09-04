Bello socializa con prestadores turísticos nueva regulación para el turismo de aventura

Resumen: La Alcaldía de Bello, junto con el Ministerio de Comercio, realizó una jornada para socializar con prestadores de servicio la regulación de turismo de aventura, que es de obligatorio cumplimiento.

La Alcaldía de Bello, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llevó a cabo una importante jornada de socialización para dar a conocer a los prestadores de servicios turísticos las novedades de la resolución 0612 de 2024.

El encuentro se realizó en la Casa de la Cultura del corregimiento de San Félix, donde los asistentes pudieron conocer las nuevas disposiciones de calidad que son de obligatorio cumplimiento para poder operar en el territorio colombiano.

La resolución, que reglamenta el artículo 12 de la ley 2068 de 2020, busca asegurar la calidad, el desarrollo sostenible, la conservación y la seguridad para los turistas.

Desde la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la Alcaldía de Bello busca garantizar que los prestadores del servicio tengan claras estas normativas. Es la entidad territorial la responsable de generar las brigadas de control para el acatamiento de la ley y verificar que no se incurra en sanciones.

Esta jornada es un paso fundamental para formalizar el sector y fortalecer la regulación de turismo de aventura en la región.

El encuentro no solo brindó información técnica, sino que también reafirmó el compromiso de las autoridades con la promoción de un turismo más responsable y seguro en el municipio.

