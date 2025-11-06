Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bello será sede del Séptimo Congreso Internacional de Desarrollo Local, un evento que reunirá a más de 60 expertos para debatir sobre resiliencia territorial, sostenibilidad e innovación social.

Más de 60 expertos se reunirán en Bello para el Séptimo Congreso Internacional de Desarrollo

Entre el 10 y el 12 de noviembre, el municipio de Bello será el epicentro académico y territorial del Séptimo Congreso Internacional de Desarrollo Local, Resiliencia Territorial y Comunidades en Progreso.

Este evento reunirá a más de 60 expertos de América Latina y Europa en un espacio para la discusión de políticas públicas, sostenibilidad e innovación territorial.

La designación de Bello como sede obedece a su compromiso con la inclusión social, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo entre empresa, academia, sociedad civil y gobierno, áreas destacadas por la alcaldesa Lorena González Ospina durante su administración.

El encuentro es organizado por la Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello), la Universidad de Huelva (España) y la Fundación para el Desarrollo y la Gestión de Colombia (Fundagedescol), con el respaldo de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias.

El congreso abordará tres grandes temas: Reconfiguración de sistemas productivos locales, ordenación, planificación y Agenda 2030, y mujer, desarrollo local, culturas y migraciones.

Además, contará con ponencias sobre transición ecológica y digital, cohesión territorial e identidad cultural, así como talleres especializados sobre liderazgo político y resiliencia comunitaria.

El evento se presenta como una oportunidad para proyectar a Bello como referente latinoamericano en territorios resilientes, fortalecer redes de cooperación iberoamericanas y promover políticas públicas con enfoque territorial.

