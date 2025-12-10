Resumen: La Alcaldía de Bello conmemoró el Día del Habitante de Calle con jornada integral que benefició a más de 200 personas con servicios de aseo, alimentación, asesorías psicosociales y jurídicas.

Aseo, alimentación y barbería gratis: así fue el Día del Habitante de Calle en Bello

La Alcaldía de Bello, comprometida con el bienestar y la dignificación de todos sus ciudadanos, conmemoró el Día del Habitante de Calle con una jornada integral realizada en el barrio Prado, donde participaron más de 200 personas en situación de calle.

Durante la actividad, los asistentes accedieron a servicios de aseo personal, barbería, alimentación, asesorías psicosociales y jurídicas, así como acompañamiento institucional y actividades comunitarias orientadas a promover su bienestar y calidad de vida.

“Gracias a este trabajo articulado, brindamos un espacio digno, cercano y humano para quienes más lo necesitan. En Bello cuidamos de todos”, afirmó Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana.

La jornada, coordinada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, contó con el apoyo de diferentes entidades y organizaciones, entre las que se encuentran la Academia de Belleza ACEP, Distribuidora de Carnes La 55, Super Mechas, Eventos Dulce Capricho y la organización juvenil Primero Bello.

Este espacio se articuló también con la Secretaría de Salud, el programa Sanamente y la empresa Bello Aseo, que aportaron esfuerzos para garantizar una atención integral y humanizada durante la jornada.

Esta es la segunda jornada de atención integral realizada este año. En el primer semestre, la alcaldía desarrolló un encuentro en el Coliseo de Manchester, donde más de 300 personas en situación de calle fueron beneficiadas con servicios esenciales y acompañamiento institucional.

Asimismo, el municipio continúa fortaleciendo la ruta de atención permanente a través del Centro de Atención para Habitantes de Calle, donde actualmente cerca de 38 personas avanzan en procesos de resignificación de su proyecto de vida, recibiendo acompañamiento psicosocial, formación y acciones para su reintegración social.

Para acceder a los servicios del Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle, ya sea de manera propia o para algún familiar, las personas interesadas deben acercarse a la oficina del programa Juntos por la Inclusión de la Población Habitante de Calle, ubicada en calle 53 #47-30, barrio Prado, o comunicarse a la línea telefónica (604) 322 0206 Ext. 2205. Allí recibirán orientación y serán remitidas al centro según sus necesidades.

