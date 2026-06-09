Resumen: El giro más trágico de esta historia radica en la presunta autoría del crimen. Según versiones extraoficiales, el ataque habría sido perpetrado por el hijastro de la víctima, un adolescente de apenas 16 años.

Tragedia familiar en Bello: Hombre fue asesinado con arma blanca y el principal sospechoso es su hijastro de 16 años

Minuto30.com .- Un doloroso caso de violencia al interior de un hogar conmociona al municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. En las últimas horas, un hombre perdió la vida en un centro médico tras sufrir un grave ataque con arma cortopunzante, en un hecho que presuntamente involucra a un menor de edad de su núcleo familiar.

Los detalles del suceso

De acuerdo con los reportes preliminares, este lamentable episodio de intolerancia se registró alrededor de las 5:00 de la tarde de este martes, 9 de junio de 2026.

La víctima se trata de un hombre de 37 años de edad, quien ingresó de urgencia a un hospital del municipio de Bello tras recibir graves heridas con un arma blanca.

El desenlace, pese a la rápida reacción y a los esfuerzos del personal médico de turno, el hombre falleció poco después debido a la severidad de las lesiones.

Un menor bajo custodia en Bello

El giro más trágico de esta historia radica en la presunta autoría del crimen. Según versiones extraoficiales, el ataque habría sido perpetrado por el hijastro de la víctima, un adolescente de apenas 16 años.

Tras conocerse el trágico desenlace, el menor fue aprehendido en el lugar de los hechos y ya se encuentra bajo el cuidado y la custodia de las autoridades competentes, como la Policía de Infancia y Adolescencia.

En este momento, los entes de control adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos que desencadenaron esta fatal agresión dentro de la vivienda.