[VIDEO] Bella Hadid es la modelo del año: Rompió esquemas y fue magia

La hermosa y reconocida topmodel, Bella Hadid, compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram un emocionante video donde muestra un recopile de sus mejores momentos de este 2022 y por su puesto, todos esos detalles y esfuerzos que hoy la llevan a ser la modelo del año.

Bella Hadid, ha roto esquemas y ha puesto a vibrar al mundo de la moda, con sus deslumbrantes pasarelas.

Entre los más recordados, aplaudidos, o mejor dicho, el inolvidable, está el desfile que hizo para la firma Coperni en que se creó un vestido con un «spray» sobre su cuerpo y también con el de Balenciaga sobre barro.

La razón por la Bella Hadid es la ‘Modelo del Año 2022’

Aunque no fue quien participó en más desfiles este año, se coronó, entre otras, por su avasallante influencia en la industria y los consumidores. Nadie superó su alcance en cifras de ventas, visualizaciones e interacciones.

Al enterarse de esta noticia, la estadounidense recurrió a las redes para expresar su más profundo agradecimiento:

«Ser votada por mis compañeros y los lectores es simplemente una lección de humildad. Esas son las únicas palabras que se me ocurren. He observado a todas estas personas que fueron nominadas y he visto lo duro que han trabajado. Trabajar para vivir, alimentar a sus familias, pagar el alquiler, viajar por trabajo, ser lo mejor que puedan ser en nuestro campo y más allá…»

«He esperado pacientemente siete años este momento, así que me alegro de haber podido estar ahí de alguna manera. Me siento humilde y no me lo merezco, porque hay muchas personas admirables que merecen un reconocimiento»…. Expresó la topmodel al recibir el premio

