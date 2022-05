«Son tonterías»: Belinda responde a Christian Nodal tras filtrar su conversación

in

Una vez más Belinda y Christian Nodal están dando de qué hablar, pues ambos artistas han causado una nueva polémica luego de que la mamá de la cantante aplaudió el hecho de que le llamaran «naco» a Nodal, por lo que no se quedó callado y arremetió contra ella, filtrando una conversación que tuvo junto a su exprometida.

Es por esto que en esta ocasión, se suma a la polémica Belinda, pues en un programa de televisión, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, respondió a la controvertida imagen que compartió el cantante, sin embargo, no respondió como se esperaba.

También le puede interesar…

Christian expuso a través de su cuenta oficial de twitter una conversación que tuvo con Belinda mientras aún mantenían una relación, sin embargo, pareciera ser que dichos mensajes fueron los que pusieron fin a la relación y compromiso, pues eran del pasado 4 de febrero, días antes de hacer pública su separación.

«20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me canse de dar se acabó todo», Nodal en Twitter.

Tras toda la controversia que causó esta situación, Belinda reaccionó a dichos mensajes, los cuales no dará importancia y no quiere hablar del tema, ya que únicamente está enfocada en su trabajo.

Actualmente, ha estado en España, donde ha tenido gran éxito con su regreso a la actuación en la serie ‘Bienvenidos a Edén’.

Belinda habló sobre la polémica con Christian Nodal.

Fue a través de u programa mexicano que se reveló lo que Belinda había dicho al respecto de esta polémica, la intérprete habló con el presentador del programa.

«A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías'».

Fueron las únicas declaraciones que Belinda dio sobre esta polémica.

Para leer más noticias, clic aquí.