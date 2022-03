La tía de Belinda confesó que la cantante sostuvo una relación con su primo

in

Luego de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, se han desatado muchos rumores sobre la verdadera razón de su separación, de los que más han causado revuelo en redes sociales es que la cantante había pedido una gran cifra de dinero al intérprete de ‘Adiós amor’, la cual le negó.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos han decidió hablar para aclarar los rumores entorno a su ruptura, sin embargo, la mayoría de los rumores apuntan a que fueron algunas acciones por parte de Belinda las que influyeron para tomar la decisión.

En días recientes, uno de los rumores que también ha sido muy escandalizado es el que la intérprete de ‘Bella Traición’ habría tenido una relación sentimental con su primo hermano, Jorge Peregrín.

El rumor tomó más fuerza cuando por medio del programa de espectáculos conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like, se confirmara por medio de una supuesta tía de Belinda, Rocío Peregín, quien confesó que si tuvo una relación con Jorge.

Al parecer, Belinda tuvo relación con su primo.

De acuerdo con las declaraciones de Rocío Peregrín, señaló que no conocía a Belinda hasta hace poco cuando se dieron a conocer los problemas de dinero en su familia, donde también aseguró que el padre de la cantante había cometido fraude a sus hermanos.

También, señaló que fue durante su visita a Madrid cuando Rocío conoció a la cantante donde hizo una revelación sobre su niñez.

Aseguró que Belinda, entre lágrimas, le confesó que su padre había cambiado por convertirse en su manager.

!Me dio pena esta niña, me dijo que ella trabajaba mucho, que ella desde muy pequeña trabajó. Cuando mi hermano comenzó a ver el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager. Yo estoy contando lo que me dijo ella a m», ara cerrar la entrevista, Rocío fue cuestionada sobre el supuesto romance entre Belinda y Jorge, el cual confirmó.`

