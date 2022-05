[VIDEO] Belinda acudió a lectura de cartas y recibe importante mensaje de amor

in

Actualmente Belinda se encuentra viviendo en España, donde aprovecha para hacer promoción a su nueva serie, sin embargo los rumores dicen que fue para alejarse de Christian Nodal, quien recientemente se mudo a los Estados Unidos. En esta ocasión la cantante acudió a una lectura de cartas para saber sobre su destino en el amor.

Fue a través de un sketch de Netflix, que Belinda participó en una sesión de lectura de cartas, en donde la tarotista reveló grandes mensajes que el destino tiene preparado para ella, pues al revelar las cartas que había seleccionado salieron los Enamorados, el Carro y la Emperatriz, explicando el significado de cada una de ellas.

La tarotista comenzó a explicar que cada carta tiene un significado diferente, pero juntas auguraban algo bueno, en este caso para la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, le esperaba un buen futuro, pero debido a que también se encontraba entre ellas la carta de los Enamorados, significaba que pronto tomaría un par de decisiones en el amor, desatando una serie de preguntas por parte de Belinda.

Tras dar su explicación de la carta de los Enamorados, Belinda se interesó por saber si su próximo romance seria con un joven español, sin embargo, la tarotista respondió de una manera abierta, en la que no expresó un si, pero tampoco un no, por lo que solo le dejó en claro que no debería rechazar o cerrarse a las oportunidades de salir con algún chico del país.

Belinda se hizo leer las cartas.

Sin embargo, esto a Belinda la molesto un poco, pues ella no busca salidas «casuales», y al momento de decirle la tarotista que no tendría novio, ella arremetió y mencionó que es mejor tener novio que salir con varios hombres, porque ella se considera una persona romántica.

«No… pero yo soy súper romántica, quiero hacer el amor», dijo Belinda en respuesta a los encuentros casuales que tendrá.

Por ahora solo queda ver qué le depara el destino en cuestiones de amor a Belinda, quien hasta ahora en su carrera profesional ha ido triunfando, conquistando Madrid, aun así esperemos que pronto encuentre el tipo ideal que la haga sentir como ella quiere.

