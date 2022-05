in

El cantante Christian Nodal publicó hace algunas horas en su Twitter una conversación de WhatsApp con su exnovia Belinda. Esto lo hizo como una respuesta a los comentarios que ha hecho Belinda Schull, madre de la cantante.

Entre infidelidades, temas de dinero y más, es como la ex pareja ha estado envuelta en escándalos, mismos que ninguno de los dos cantantes han salido a desmentir o afirmar, sin embargo, quienes no han dudado en hablar o externar su forma de pensar hacia el otro, son las mamás de ambos famosos.

Y es que en diferentes ocasiones la mamá de Belinda compartió, por medio de sus redes sociales, algunos mensajes que bien podrían haber tenido algún mensaje oculto en contra del cantante.

Pero, en esta ocasión, sorprendió a las redes sociales una reacción par parte de la madre de Belinda, quien incluso apoya la idea que su hija no vuelva a tener un romance con Christian Nodal.

El cantante definitivamente no se quiso quedar callado y respondió ante los comentarios de la madre de Belinda.

«20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo», escribió Christian Nodal en la red social junto con las imágenes de la conversación.

En la conversación se puede leer como la intérprete de “Luz sin gravedad”, le pedía dinero para poder arreglarse los dientes, y dinero para sus papás, pero al no recibir respuesta del cantante, Belinda se enojó con él, señalando que se arrepentía de todo lo que vivieron juntos pues éste le había destrozado la vida.

Christian Nodal y su pelea con la exsuegra en redes sociales.

El interprete recibió todo tipo de comentarios y entre esos le hicieron saber lo poco caballeroso que fue la acción que tomó, pero de igual manera, el joven de 23 años siguió defendiéndose y explicó que «Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan».

