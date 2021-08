¿Por robarle? En confusos hechos un hombre fue atacado a cuchillo y a bala en su casa en Belén

En una UCI permanece un hombre que fue atacado de forma brutal en Belén, al interior de su vivienda en medio de confusos hechos.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada de este viernes 20 de agosto, en una vivienda ubicada en Belén Fátima.

¿Qué pasó en Belén?

Por el momento las versiones de este hecho son bastantes confusas. Se conoce que la víctima se encontraba en su casa, cuando pidió auxilio de la Policía al presentar múltiples heridas de arma cortopunzante y arma de fuego.

El hombre fue auxiliado y trasladado de inmediato a un centro médico donde fue atendido. Presuntamente en este momento se encuentra fuera de peligro, pero en la UCI.

Al respecto, los familiares de la víctima manifestaron que no saben qué pudo pasar, pues el joven es trabajador, no consume estupefacientes y no tiene problemas con nadie, por lo que se presume que se pudo tratar de un robo, aunque la víctima no es una persona adinerada.

Los hechos son materia de investigación.

