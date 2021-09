«A mi se me metió que a él le pegaron» Padre del bebé que murió en Santo Domingo dio su versión

Luego de que se conociera la extraña muerte de un bebé de tan solo 10 meses de edad, en extrañas circunstancias en Santo Domingo, Medellín, el padre del menor dio su versión sobre lo que ocurrió.

Según reveló el hombre, identificado como Pedro Pablo, la madre del menor le llevó al bebé para que lo cuidara porque necesitaba salir a hacer unas diligencias.

«Yo no sé si fue que me lo trajo aporreado, o qué tenía el niño, pues cuando ella me lo trajo lloraba mucho, incluso me tocó darle un yogurt para calmarlo», dijo el padre del menor.

Asimismo, el hombre reveló que la madre del bebé le pidió que no le diera sopa ni tetero, a lo que él hizo caso. Sin embargo, explicó que el niño se quejaba del dolor, y luego comenzó a vomitar.

«A mi se me metió en la cabeza que a él le pegaron. A lo último, el niño comenzó a vomitar una cosa toda gruesa y a ponerse morado, y yo todo asustado, sin saber qué hacer, vine fue a buscar a la mamá», prosiguió.

Como la madre del niño no se encontraba en la casa, fue la tía del menor quien lo recibió. «Ella lo recibió toda desesperada, diciendo que el niño se murió, se murió, y le decía Emiliano no se vaya. Yo le dije: No se ponga a molestar al niño que él está vivo todavía», explicó Pedro Pablo.

En ese instante, salieron para el centro asistencial, cuando se encontraron con la mamá y la abuela del niño a quienes se lo entregaron e instantes después falleció.

Entre tanto, Pedro Pablo reveló, según le decían los vecinos, el niño era expuesto a constantes maltratos por parte de su madre. «El niño lloraba, y ella en vez de cogerlo para ver qué le pasaba, lo trataba bien mal», puntualizó Pedro Pablo.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantado las investigaciones para determinar qué ocurrió con el bebé.

Esta es la casa donde vivía el bebé

Con un arma traumática, asesinaron a un hombre en San Diego https://t.co/1gDLybdVMA — Minuto30.com (@minuto30com) September 19, 2021