Bebé recién nacido murió en extrañas condiciones y médicos no saben explicar el por qué

Una madre llegó al hospital Mario Gaitán Yanguas en Soacha, para dar a luz a su bebé, y aunque todo salió bien con su parto, su hijo murió inesperadamente.

Según lo que relata esta madre, su pequeño recién nacido se encontraba en excelentes condiciones de salud, pero, los médicos se lo llevaron de su lado, porque supuestamente presentaba complicaciones de salud, y a los 10 minutos falleció.

La madre manifiesta que lo que le parece extraño de este caso, es que los médicos no son coherentes con las respuestas que le brindaron. Pues en un inicio le dijeron que se trataba de una hepatitis, pero luego, dijeron que se debía a que la leche se le fue a los pulmones, o que probablemente vomitó y esto se fue a sus pulmones.

Al no tener ninguna respuesta concreta, una explicación para esta inesperada y rápida muerte de su bebé, el subdirector científico del hospital, indicó que se había estudiado el caso, y se determinó que el pequeño no había sido medicado, y que se habría tratado de un paro, donde no logró salvarle la vida.

Sin embargo, se espera que sea realizada la autopsia para poder determinar si fue algo natural, o si se trató de negligencia médica.

Es importante mencionar que recientemente este hospital presentó un caso similar, donde llevaron a un bebé porque presentaba alergia en la piel, pero inesperadamente murió, por mala medicación.

