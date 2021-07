Bebé nació con el feto de su gemelo dentro de su estómago

En Israel, se registró un extraño caso luego del nacimiento de un bebé, pues los médicos descubrieron que el pequeño nació con el feto de su gemelo dentro del estómago.

Las sospechas de que algo no estaba bien en el embarazo comenzaron en los últimos meses, cuando una ecografía realizada a la madre reveló que el bebé tenía el estómago muy grande, sin embargo, los médicos decidieron esperar hasta su nacimiento para determinar las causas del aumento de su vientre.

Cuando nació, los médicos le realizaron una serie de exámenes, que arrojaron en los resultados el desarrollo del feto dentro del vientre del bebé, por lo que decidieron realizar una operación de emergencia para extraerlo.

Estos casos se conocen como «fetu in fetu» -feto dentro del feto- y se trata de una condición anormal donde el feto se desarrolla en el cuerpo de su hermano «sano», y se presentan en 1 de cada 500.000 nacimientos, según informó el Journal of Surgical Technique and Case Report.

Para el doctor y director de neonatología del Centro Médico Assuta en Ashdod en Israel, Omer Globus, “esto ocurre como parte del proceso de desarrollo fetal cuando hay cavidades que se cierran durante el desarrollo y uno de los embriones entra en ese espacio”, aseguró a The Times of Israel. “El feto en el interior se desarrolla parcialmente, pero no vive y permanece allí”, añadió.

El bebé continúa en recuperación tras la cirugía, y los médicos continuarán estudiando su caso.

