VIDEO. ‘Muy pequeñita’: Una bebé nació con tan solo 22 semanas de gestación

Como un milagro médico han catalogado los doctores el nacimiento de Zahraliz, una bebé que nació a las 22 semanas de gestación y tuvo que pasar además 128 días en UCI.

La mamá de la bebe tiene 19 años y a través de sus redes sociales contó, con gran satisfacción, como fue el nacimiento de su pequeña.

La llegada de Zahraliz era bastante anhelada, fue bastante precipitada.

Cuando la bebé llegó al mundo era un feto de poco más de 5 meses aún no se encontraba completamente desarrollado.

La mujer tuvo que ser internada por un virus respiratorio lo que ocasionó que el parto se tuviera que adelantar, ya que su salud se vio bastante deteriorada.

‘Ha sido un tremendo viaje con mi niña, pero lo haré de nuevo. Gracias por todos los que han sido parte de este viaje con nosotros, simplemente no puedo ocultarlos más y lo más importante, gracias a Dios por permitir que esto suceda de la manera en que lo hizo’.

Born at just 22 weeks, Baby Zahraliz Francis Angueira, the smallest baby ever born at Saint Francis Hospital, graduated from our Neonatal Intensive Care Unit (NICU) after four months and headed home today! pic.twitter.com/jGx0fLelFV

— Saint Francis Hospital (@SaintFrancisCT) June 29, 2023