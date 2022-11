Una madre hizo público un video en el que asegura que su hija murió días después de que se la ‘quitaran’.

«A los dos días de estar allá en un hogar de paso mi hija falleció. Me llamaron a decirme que mi hija había muerto por broncoaspiración y esta es la hora que todavía no la he podido ver y no me dan razón de mis otros hijos ni cómo están ni me los dejan ver», dijo la mujer en la grabación.

La bebé de 10 meses de edad fue ubicada de manera provisional en un Hogar de Paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF -. Días después, en la madrugada del 6 de noviembre, su cuidadora se percató del mal estado de salud de la bebé y la llevó a un centro médico donde lamentablemente murió.

En un comunicado oficial, el ICBF argumentó que el 4 de noviembre de 2022 abrió un proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de la niña y sus tres hermanos porque identificó, «situaciones de negligencia en su entorno familiar por parte de sus cuidadores y exposición a situaciones de violencia física y psicológica».

La Institución asegura que lamenta lo sucedido y que está a la espera de informe de Medicina Legal para conocer las causas del fallecimiento de la bebé.

Por su parte, la madre de la bebé a quien, según allegados, ya se le habría muerto otro hijo bajo su cuidado, solicita al ICBF respuestas y asegura que realizará en las próximas horas un plantón a las afueras del Instituto en Medellín.

