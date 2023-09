‘Casi muere’: Bebé de dos años se tragó seis imanes y médicos le enviaron tratamiento para gastroenteritis

in

La mamá de una bebé de dos años contó la situación que le tocó vivir con su hija.

Pues la niña empezó con unos vomitos interminables de color verde oscuro, cuando la llevó al servicio de urgencias le diagnosticaron un simple ‘Virus estomacal’.

Los síntomas de la niña empeoraron y tuvieron que llevarla nuevamente a un centro médico, donde le diagnosticaron Gastroenteritis,inflamación del intestino y dolor de garganta, por eso los médicos decidieron enviarle un tratamiento.

La niña de Inglaterra casi pierde la vida luego del mal diagnósticos.

La madre de la menor dijo que «Llegué a casa del trabajo y ella estaba revolcándose de dolor. No estaba llorando, estaba gimiendo. Era el peor sonido que había escuchado en mi vida, así que la llevé nuevamente a urgencias. Me enviaron a casa con un bebé letárgico que se enfermaba constantemente y gritaba de dolor de barriga. Siento que no le dieron a mi hija el cuidado que necesitaba y esto podría haberla matado”, relató al medio local Mirror.

Después de que bebé perdiera el color de su rostro, además que ya no lloraba si no que gimiera, decidió llevarla a urgencias.

En ese momento entró a la bebé a cuidados intensivos, le hicieron una radiografía y encontraron que tenía seis imanes en el estómago y ya estaba perforando el estómago.

La niña pasó varias horas en el quirófano, donde finalmente le extrajeron los imanes 40 centímetros de intestino.

Al parecer la niña se tragó los imanes individualmente y por el efecto magnético se juntaron, logrando hacer un hueco en el intestino.

