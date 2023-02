[VIDEO] ¡Qué pesar! Bebé de 16 meses tiene sobrepeso que equivale a si tuviera 8 años

in

Hace poco se conoció a través de redes sociales un video donde se cuenta la historia de Muhammad Kenzi Alfaro, un bebé de 16 meses de Indonesia, que pesa 27 kilogramos, un peso que no es normal para un niño de su edad, y por lo deben vestirlo con ropa de su padre y colocarle pañales de adulto.

La situación es tan crítica que este bebé a su edad de nacido, no es capaz de mantenerse sentado ni de pie, por el sobrepeso que presenta.

Además, según información del diario The Sun del Reino Unido, su madre muchas veces se ve en apuros debido a que por su gran tamaño y peso no es capaz de cargarlo y el coche que tienen de bebé, no es lo suficientemente fino o fuerte como para sostenerlo sin quebrarse.

Por lo general, el peso promedio de un bebé de 16 meses es de entre 10 a 14 kilos.

Según cuenta la madre de Muhammad, siempre fue un bebé de gran tamaño, pues al nacer pesó casi casi cuatro kilos, el doble de peso de un recién nacido.

Sin embargo, luego de los chequeos de rutina hechos en diciembre de 2022, fue puesto en un constante monitoreo en el que se le brinda una atención ambulatoria y un tratamiento en el Hospital Hermina Bekasi para ayudarle a perder peso.

