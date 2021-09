¿Qué pasó? Cuerpo de un bebé desapareció en una clínica de Barranquilla

Los padres de un bebé que murió al momento de nacer, denunciaron que una clínica de Barranquilla no les ha querido entregar el cuerpo, luego de una semana desde que se registró el hecho.

Según indicó José David Fren, padre del bebé, la clínica les manifestó que debían buscar el servicio de una funeraria para realizar el respectivo procedimiento. Sin embargo, la familia no tenía los recursos para realizar el proceso.

Días después, cuando la familia logró conseguir el dinero, se dirigió a la clínica para que les hicieran entrega del bebé, pero les dieron una terrible noticia, pues les comunicaron que los restos del bebé fueron desechados por encontrarse en alto estado de descomposición.

«Ellos me hicieron buscar una funeraria para hacer el debido proceso. Yo les dije que yo quería ver el cuerpo, pero me dijeron que no porque tenían órdenes de no dejar ver a las criaturitas», dijo el padre del menor.

«Posteriormente, me comunicaron que el cuerpo lo habían desechado porque ya estaba en estado de descomposición. Me dijeron, además, que los restos los entregan a una empresa de desechos, que son los que se encargan de ese tema», agregó.

Los familiares del menor fallecido se encuentran consternados ante la decisión del clínica, pues no fueron informados con anterioridad. «A mi esposa me la entregaron el miércoles y me dijeron que volviera después por el cuerpo del bebé, pero ahora me dicen que no me lo podían entregar porque el estado de descomposición estaba muy avanzado. Pienso que eso no debería ser así porque no fuimos informados al respecto», indicó José David.

Al respecto, la clínica manifestó que se encuentran realizando las respectivas indagaciones sobre lo que sucedió, para poder dar declaraciones sobre el caso.

