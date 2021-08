VIDEO: ¡Qué angustia y qué peligro! Bebé cayó a alcantarilla a la que le robaron la tapa

Un angustiante caso se presentó en Bogotá y tiene que ver con una bebé de tan solo 8 meses de nacida que cayó a una alcantarilla a la que le robaron la tapa, cuando iba en el coche con su madre en inmediaciones a la avenida Ciudad de Cali, al occidente de la capital del país.

El video del momento exacto en el que la bebé cae a la alcantarilla fue publicado por Noticias RCN, medio para el que la madre de esta bebé narró que: «yo no me di cuenta de que el alcantarillado estaba destapado, estaba mirando hacia los lados, pero no vi el alcantarillado y cuando me di cuenta, fue que el coche se me cayó».

Y es que el video quedó grabado el momento exacto en el que esta mujer caminaba hacía su trabajo transportando la bebé, cuando de repente el coche se tropezó con el hueco, cae junto con la menor y ella de una reacciona, quita el coche, pues estaba tapando el hueco y empieza a pedir ayuda.

Un joven que iba en bicicleta se convirtió en todo un héroe al sacar a la bebé

«Gracias a Dios yo pegué el grito y un muchacho iba al lado mío se botó de cabeza a sacarme la niña», dijo la mujer con una sonrisa en su rostro.

Es de resaltar que en el video también quedó captado el momento en el que el joven que se transportaba en la bicicleta, efectivamente le ayuda a la mujer, deja a un lado su ‘bici’ y salta al hueco al rescate de la bebé.

Luego de que el joven sacara a la bebé de la alcantarilla repleta de aguas negras, la madre le contó a RCN que lo primero que hizo fue revisarla que no tuviera algún sangrado o heridas, y finalmente fue trasladada a un centro asistencial, donde fue valorada y dada de alta, pues se encontraba bien de salud.

En las imágenes publicadas por el medio ya citado, se observa que elementos como la cobija y juguetes de la bebé quedaron al interior de la alcantarilla.

Ante este caso que pudo haber sido una tragedia, la madre de la bebé hace una reflexión en las declaraciones para RCN refiriéndose a los constantes robos a las tapas de alcantarillas, «que cojan responsabilidad con eso, ayer le pasó a mi hija, puede pasarle mañana a otras personas más».

