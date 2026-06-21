Resumen: Tras las investigaciones y peritajes forenses pertinentes, la causa oficial de su fallecimiento fue dictaminada como un "politraumatismo severo", derivado de las múltiples lesiones internas y externas sufridas por el impacto.

Bear Grey, hijo de Liam Payne, es único beneficiario de la millonaria herencia del fallecido artista

Minuto30.com . A un año y ocho meses del trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se ha resuelto de manera definitiva la distribución de su patrimonio. Este domingo se confirmó que Bear Grey Payne, el hijo de ocho años del artista, podrá comenzar a disponer de una parte de su millonaria herencia antes de alcanzar la mayoría de edad.

El único heredero de 24 millones de euros

Dado que el cantante británico no dejó testamento, no estaba casado ni se encontraba en una unión civil en el momento de su muerte, la ley determinó que su único hijo es el beneficiario absoluto de su fortuna.

Valor del patrimonio: La herencia tiene un valor neto estimado en poco más de 21 millones de libras esterlinas (aproximadamente 24 millones de euros).

Acceso anticipado: Aunque las leyes de sucesión del Reino Unido estipulan que el menor heredaría la totalidad al cumplir la mayoría de edad, una reciente resolución judicial permite que el niño ya pueda disponer de una fracción de su patrimonio.

Protección del capital: El resto de los millonarios fondos deberá permanecer resguardado en un fideicomiso hasta que Bear cumpla los 18 años.

¿Cómo se administra la fortuna?

Antes de esta reciente decisión que flexibiliza el acceso a los fondos, la administración de la fortuna operaba bajo estrictas normativas dictadas por el registro de sucesiones de Newcastle el 1 de mayo de 2025:

Coadministradores: La cantante Cheryl Cole (madre de Bear) y el abogado de la industria musical Richard Bay figuraban como los encargados legales del patrimonio.

Facultades limitadas: Ambos actuaban con restricciones jurídicas severas, lo que les impedía disponer libremente del dinero o distribuirlo a discreción.

El trágico desenlace del cantante

Liam Payne perdió la vida a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tras las investigaciones y peritajes forenses pertinentes, la causa oficial de su fallecimiento fue dictaminada como un "politraumatismo severo", derivado de las múltiples lesiones internas y externas sufridas por el impacto.