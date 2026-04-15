«Bayern tiene los mejores extremos del mundo»: Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz y Michael Olise tras eliminar al Real Madrid

Resumen: El hoy comentarista deportivo enfatizó en la fortaleza mental y el aplomo que demostraron los atacantes del conjunto bávaro en los momentos definitivos de la serie

Minuto30.com .- El legendario exdelantero francés, Thierry Henry, no escatimó en elogios para el colombiano Luis Díaz y su compañero Michael Olise, luego de la brillante actuación que instaló al Bayern Múnich en las semifinales de la UEFA Champions League. En su análisis, el exjugador destacó la jerarquía de ambos extremos para ser determinantes en una noche de máxima exigencia frente a uno de los rivales más temibles del continente.

Para Henry, la clave del éxito frente al conjunto ‘merengue’ va mucho más allá de las habilidades futbolísticas. “Cuando juegas contra el Real Madrid —y todos lo sabemos— no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera”, señaló el francés, exaltando que tanto Díaz como Olise asumieron la responsabilidad sin titubear. “Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial”, afirmó.

El hoy comentarista deportivo enfatizó en la fortaleza mental y el aplomo que demostraron los atacantes del conjunto bávaro en los momentos definitivos de la serie. Según Henry, en la élite europea todos los futbolistas tienen calidad, pero lo que realmente marca la diferencia en estas instancias es la convicción. “¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes”, detalló.

Finalmente, la leyenda del fútbol mundial concluyó su intervención reflexionando sobre la grandeza de estas actuaciones y dejó una contundente afirmación sobre el poderío ofensivo que ha consolidado el equipo alemán por los costados. “Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions con un gol como ese… no se trata solo de técnica, se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí a dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”, sentenció.