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    «Bayern tiene los mejores extremos del mundo»: Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz y Michael Olise tras eliminar al Real Madrid

    La leyenda del fútbol mundial concluyó su intervención reflexionando sobre la grandeza de las actuaciones del colombiano y el francés

    Publicado por: SoloDuque

    Thierry Henry en una imagen de archivo
    Thierry Henry en una imagen de archivo
    «Bayern tiene los mejores extremos del mundo»: Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz y Michael Olise tras eliminar al Real Madrid

    Resumen: El hoy comentarista deportivo enfatizó en la fortaleza mental y el aplomo que demostraron los atacantes del conjunto bávaro en los momentos definitivos de la serie

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El legendario exdelantero francés, Thierry Henry, no escatimó en elogios para el colombiano Luis Díaz y su compañero Michael Olise, luego de la brillante actuación que instaló al Bayern Múnich en las semifinales de la UEFA Champions League. En su análisis, el exjugador destacó la jerarquía de ambos extremos para ser determinantes en una noche de máxima exigencia frente a uno de los rivales más temibles del continente.

    Para Henry, la clave del éxito frente al conjunto ‘merengue’ va mucho más allá de las habilidades futbolísticas. “Cuando juegas contra el Real Madrid —y todos lo sabemos— no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera”, señaló el francés, exaltando que tanto Díaz como Olise asumieron la responsabilidad sin titubear. “Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial”, afirmó.

    El hoy comentarista deportivo enfatizó en la fortaleza mental y el aplomo que demostraron los atacantes del conjunto bávaro en los momentos definitivos de la serie. Según Henry, en la élite europea todos los futbolistas tienen calidad, pero lo que realmente marca la diferencia en estas instancias es la convicción. “¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes”, detalló.

    Finalmente, la leyenda del fútbol mundial concluyó su intervención reflexionando sobre la grandeza de estas actuaciones y dejó una contundente afirmación sobre el poderío ofensivo que ha consolidado el equipo alemán por los costados. “Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions con un gol como ese… no se trata solo de técnica, se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí a dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”, sentenció.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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