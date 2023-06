«¡Batalla ganada!»: Roy Barreras salió sonriendo de la clínica donde fue operado

in

La tarde del martes seis de junio, salió de la clínica donde fue operado, el exsenador Roy Barreras, quien desde octubre de 2022, lucha contra el cáncer.

El político, quien por ofrecimiento del presidente Gustavo Petro, será el próximo embajador de Colombia en Londres, Reino Unido, estuvo bajo atención medica desde el dos de junio, según lo informó el mismo en su cuenta de Twitter:

“A las 12 am de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”, escribió en su momento.

A su salida de la clínica en silla de ruedas, se le vio sonriendo y la fotografía estuvo acompaña del mensaje: “Batalla ganada! Gracias a todos!”.

Batalla ganada! Gracias a todos! pic.twitter.com/5CsYjCiz06 — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 6, 2023

Desde que le detectaron la enfermedad, Barreras se sometió a distintos procedimientos, alternando con su trabajo como presidente del Senado, hasta que a mediados de mayo, tuvo que dejar el Congreso por un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.

Para más noticias de política.