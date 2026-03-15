Resumen: Testigos en la zona de camerinos indican que el guardameta habría sido quien propinó el golpe; versión que desmiente Millonarios

¡Batalla campal en el túnel! Jugador del Chicó habría resultado herido tras derrota de Millonarios en Tunja

Minuto30.com .- La tensión que se vivió durante los 90 minutos en la cancha se trasladó a los camerinos apenas el juez central dio el pitazo final.

Según confirmaron medios nacionales presentes en el lugar, se registró una fuerte gresca en los pasillos internos del estadio entre jugadores y cuerpos técnicos de ambas escuadras.

Jacobo Pimentel, el más afectado

El balance de la pelea dejó consecuencias físicas visibles. Jacobo Pimentel, jugador del cuadro “ajedrezado” e hijo del máximo accionista del club, Eduardo Pimentel, resultó con contusiones en la cabeza, así como un corte profundo en el labio.

¿Diego Novoa involucrado?

Aunque no hay un reporte oficial de la Dimayor ni de las autoridades de Tunja, versiones extraoficiales señalan directamente al arquero suplente de Millonarios, Diego Novoa.

Testigos en la zona de camerinos indican que el guardameta habría sido quien propinó el golpe que lesionó a Pimentel, en medio del tumulto y los reclamos por el resultado del partido.

Millonarios desmiente esta versión; aunque reconocen que hubo rifirafes en el ingreso a los camerinos y aseguran que fue Pimentel el que trató de ingresar al camerino embajador y la policía tuvo que sacarlo..