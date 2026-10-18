Amigo de Verónica Alcocer salpicado en polémico negocio de basuras de Quintero: revelaciones de Simón Molina

Resumen: Con los antecedentes sobre la mesa, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía General tienen en sus manos la tarea de determinar si la adjudicación en Medellín respondió a criterios estrictamente técnicos o si, por el contrario, formó parte de un entramado de favores

Minuto30.com .- El debate alrededor de la contratación pública en Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero sumó un nuevo y complejo capítulo de alcance nacional. El representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, denunció públicamente la presunta vinculación del empresario Manel Grau —reconocido por su estrecha cercanía con la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer— en el polémico proyecto de recolección de basuras por cargue lateral impulsado por Empresas Varias de Medellín (Emvarias) a finales de 2023.

La operación, valorada en cerca de 200.000 millones de pesos, pretendía comprometer recursos del erario público durante siete años bajo la figura de una prueba piloto focalizada en apenas dos comunas de la capital antioqueña.

Las declaraciones del congresista antioqueño vuelven a poner la lupa sobre los hilos de poder que confluyen entre contratistas privados, administraciones locales y el círculo íntimo de la Casa de Nariño.

El negocio de Emvarias: 200.000 millones por un «piloto» de siete años

La génesis de la controversia se remonta a septiembre de 2023, durante las últimas semanas de la administración de Daniel Quintero Calle. En ese momento, la directiva de Emvarias anunció la puesta en marcha de un ambicioso sistema de recolección de residuos por cargue lateral mecanizado. La firma seleccionada para desarrollar el proyecto fue Themac Colombia, empresa a la cual Molina vincula directamente con el empresario catalán Manel Grau.

El proyecto generó inmediatas alarmas entre veedurías ciudadanas, sindicatos de la empresa prestadora de servicios públicos y expertos del sector de aseo por múltiples inconsistencias:

Desproporción temporal: El contrato fue presentado y publicitado bajo la figura de una prueba piloto, pero implicaba una atadura jurídica y financiera por un periodo de siete años.

Cobertura limitada vs. costo desorbitado: La inversión estimada en cerca de 200.000 millones de pesos únicamente cobijaba la operación en dos sectores de la ciudad: la comuna 10 (La Candelaria, centro de la ciudad) y la comuna 11 (Laureles-Estadio).

Riesgo tarifario: Existieron severas objeciones técnicas respecto a si este modelo obligaría a trasladar incrementos insostenibles a la tarifa de aseo cobrada a los usuarios finales en Medellín.

Debido a estas presuntas irregularidades y a la falta de viabilidad técnica y financiera, la administración del alcalde Federico Gutiérrez procedió a suspender y frenar definitivamente el negocio en abril de 2024, evitando el desembolso y la ejecución del cuestionado contrato.

La huella empresarial de Manel Grau en el poder colombiano

Manel Grau Pujadas no es un nombre desconocido en el escenario político nacional. El empresario catalán, a quien el presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana por adopción de manera expedita al inicio de su mandato en 2022, ha sido catalogado de manera reiterada como una de las figuras más influyentes del círculo íntimo de la primera dama, Verónica Alcocer, a quien ha acompañado en múltiples delegaciones y desplazamientos oficiales.

Tal como recordó el representante Simón Molina, el rastro empresarial de Grau en negocios vinculados al sector público colombiano ha sido documentado extensamente por investigaciones periodísticas. En dichos reportes se han registrado sus movimientos, asesorías o gestiones alrededor de proyectos tecnológicos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), así como en el negocio de la gestión y recolección de basuras en Santa Marta a través de esquemas vinculados a operadores privados en la costa Caribe.

La constante aparición de sociedades comerciales afines a su entorno en sectores estratégicos de servicios públicos locales ha generado persistentes suspicacias sobre el aprovechamiento de conexiones políticas del más alto nivel para acceder a licitaciones de gran calado.

Los señalamientos de Eva Ferrer y el frente internacional

El pronunciamiento de Molina cobra especial relevancia tras las recientes revelaciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Juventud y quien también fuera una de las amigas más cercanas de Verónica Alcocer durante más de una década. Ferrer ha señalado públicamente a Manel Grau por presuntos movimientos de sumas de dinero e intereses económicos asociados con actores en Venezuela, señalamientos que, de acuerdo con el legislador, demandan una exhaustiva verificación judicial: «Esas acusaciones deben probarse, pero la gravedad de los hechos exige claridad inmediata», enfatizó el congresista.

Para el representante antioqueño, las coincidencias entre los negocios promovidos en la Medellín de Quintero y los personajes que orbitan la Casa de Nariño no pueden pasar desapercibidas ante los organismos de control.

Las preguntas que quedan en el aire

La denuncia reabre el debate sobre la responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal de los directivos que estuvieron al frente de Emvarias durante el cuatrienio anterior. Según advirtió el vicepresidente de la Cámara, en su pronunciamiento, el país y la ciudadanía de Medellín merecen explicaciones de fondo sobre los criterios que llevaron a estructurar un negocio que comprometía billonarios recursos públicos y las verdaderas motivaciones detrás de la elección de Themac Colombia.

Con los antecedentes sobre la mesa, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía General tienen en sus manos la tarea de determinar si la adjudicación en Medellín respondió a criterios estrictamente técnicos o si, por el contrario, formó parte de un entramado de favores y relaciones políticas con figuras privilegiadas del poder central.

Revelaciones del representante Simón Molina