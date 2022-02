La basura como alimento cotidiano

Son impresionantes las imágenes acerca del hambre que han circulado en los últimos días por diferentes medios de comunicación, si alguien las vio y no logró conmoverse, lo invito a repensar su paso por este planeta. Se trata de seres humanos que esperan diariamente el carro recolector de la basura para buscar en ella algo de comer, indígenas amorúas y jivis se alimentan de los desechos que se arrojan al basurero de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, cerca de la frontera con el vecino país de Venezuela.

Anteriormente, estos pobladores vivían de la pesca y de la yuca que eran su principal cultivo y fuente de ingreso, hoy mueren de hambre con el sol llanero a sus espaldas en medio de roedores, mosquitos y plagas que los van devorando poco a poco. “Nadie escarmienta en cabeza ajena” decía mi madre, por eso repito tanto mi experiencia cuando yo pasaba frente un sepelio y pensaba en el dolor que podía estar sintiendo esa familia, pero, cuando los muertos fueron míos, entendí el dolor. Ahora, con relación al hambre, admito que nunca la he padecido, me ha tocado aguantarla, pero por motivos de trabajo, siempre con la esperanza de más tarde sentarme a comer.

Hace pocos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) publicaron un informe advirtiendo que es probable que la inseguridad alimentaria se agudice aún más en el último año. Informe que fue desconocido de inmediato por el gobierno colombiano, a quien, con seguridad, nunca le falta la comida en su mesa.

Según el documento difundido por la FAO el 26 de enero del presente año, en Colombia 7,3 millones de habitantes padecen inseguridad alimentaria, lo cual se traduce en que muchos colombianos se están acostando cada noche sin comer un solo bocado y despertando, al día siguiente, con la misma angustia. Aduce además el informe que, en países africanos como Etiopía, Nigeria, Sudán y algunos otros más, la población está en alto riesgo de experimentar hambre y morir a causa de la desnutrición, por lo que requieren atención urgente. Yo agregaría al informe, en mayúsculas sostenidas: señores, en Colombia hay personas, seres humanos comiendo basura, los niños desnutridos en la Guajira y otros territorios son algo real, no son paisaje, ¡por favor hagamos algo!

Hace poco escribí, en otro artículo, que las comidas en algunas cárceles no tienen las condiciones mínimas de higiene, poniendo en peligro la salud de los que allí residen, se habla de sopa con gusanos, cucarachas dentro del arroz, carne descompuesta, panes con hongos, en fin… no hay derecho a tanta ignominia, ellos se equivocaron, pero merecen comer adecuadamente, el hambre no tiene raza, credo o partido político, el hambre nos da a todos por igual. Lo mismo ocurre con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) encargado de llevar alimentación a las instituciones educativas del Estado, las denuncias son reiterativas acerca de comidas descompuestas y en pocas porciones. Imposible olvidar que en más de medio siglo que tengo de vida, he escuchado hablar de corrupción casi todos los días, yo pregunto, ¿por qué no enjuician a tantos corruptos que viven hoy en lujosas mansiones sabiendo que sus comodidades y derroches son fruto de muertos a quienes ellos les robaron sus recursos básicos? Pregunta tonta.

Algún día, de cuya fecha no quiero acordarme, en mi ejercicio docente invité a alguno de mis estudiantes a la cafetería, eran pasadas las tres de la tarde, en medio de preguntas y respuestas que generaba tan amena conversación, me confesó mi contertulio que esa papa rellena y la gaseosa que ingería eran su primer alimento del día. Confieso que sentí unos deseos inmensos de llorar, recuerdo que mis ojos se humedecieron y mis sentimientos se arrugaron, fue algo impactante para mí, no podía creer que aquel estudiante había recibido varias cátedras, en medio de su incertidumbre alimentaria. Qué bueno sería que las universidades pensaran en el hambre de sus estudiantes, algunos creen que a la universidad no entra el hambre, sí, al igual que en escuelas y colegios el hambre ronda y más cuando las neuronas están trabajando al cien por ciento.

Desde esta humilde tribuna, quiero hacer un llamado a los rectores de instituciones de educación, públicas y privadas, a pensar en el hambre que deben estar padeciendo algunos de sus estudiantes, no olvidemos que el hombre puede vencerlo todo, pero el hambre no la vence nadie, el hambre no es solo un dolor en la boca del estómago, también hiere el alma.

En ningún momento pretendo culpar a nadie del problema, pero si invitarlos a pensar que mientras directivos y docentes se pasean por los corredores repletos y rechonchos de comer, algunos estudiantes en pasillos, escalas y zonas verdes tratan de dormir un poco para mitigar el hambre. ¡Con hambre será muy difícil aprender! He visto que algunas instituciones cuentan con excelentes escenarios deportivos, muy bonitas aulas, reconfortantes jardines, la mejor tecnología, pero ¿se habrán preguntado por el fantasma del hambre que espanta a algunos de sus estudiantes?



Coda: dicen que “cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”, definitivamente el hambre no conjuga con nada.