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    «Bastardo» las mató: dos gaticas murieron a manos de la pareja de su dueña en medio de una pelea conyugal

    El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelari

    Publicado por: SoloDuque

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    «Bastardo» las mató: dos gaticas murieron a manos de la pareja de su dueña en medio de una pelea conyugal

    Resumen: Bastardo Jiménez presuntamente la presionó para que regresara a la casa que compartían, en medio de amenazas de agredir a las mascotas; y le envió videos en los que se observaban agresiones contra una de las gatas.

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    En Soacha (Cundinamarca), un episodio de violencia intrafamiliar habría terminado con la muerte de dos gatas. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre, cuando José Gregorio Bastardo Jiménez, en medio de una discusión con su compañera sentimental, habría maltratado a los animales hasta causarles la muerte.

    Según la investigación, la mujer se trasladó a la vivienda de una de sus hermanas luego del altercado. Posteriormente, Bastardo Jiménez presuntamente la presionó para que regresara a la casa que compartían, en medio de amenazas de agredir a las mascotas; y le envió videos en los que se observaban agresiones contra una de las gatas.

    La mujer retornó al inmueble para buscar a los animales y los encontró sin vida. Al reclamar por lo sucedido habría sido golpeada por Bastardo Jiménez.

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    Un fiscal de la URI de la Seccional Cundinamarca, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó al hombre los delitos de violencia intrafamiliar agravada, en concurso con muerte animal agravada. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Información publicada por la Fiscalía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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