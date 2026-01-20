¡Barranquilla tendrá nuevo Metro! El alcalde Alex Char, confirmó el inicio de las obras

Barranquilla renovará el Estadio Metropolitano ampliando su capacidad a 60,000 sillas y bajando la cancha para modernizar este escenario mundialista. Fotos: Tomadas de video

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, confirmó el inicio de un ambicioso proyecto de ampliación y remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Para llevar a cabo estas obras de gran envergadura, el escenario cerrará sus puertas temporalmente.

Con esto se marca el comienzo de una nueva etapa que busca posicionar al “Metro” como uno de los recintos deportivos y culturales más modernos y competitivos a nivel internacional.

La transformación física será impresionante: se planea bajar el nivel de la cancha 4 metros para permitir que las graderías se extiendan hasta el borde del campo de juego.

Gracias a esta reconfiguración, la capacidad del estadio aumentará significativamente, alcanzando las 60,000 sillas para encuentros de fútbol y permitiendo hasta 75,000 espectadores durante conciertos.

Este rediseño no solo busca mayor aforo, sino también brindar un confort superior para todos los asistentes.

Además de las mejoras estructurales en la tribuna, el proyecto incluye la remodelación total de túneles, baños y camerinos.

Como valor añadido para el turismo y la identidad local, el estadio contará con un nuevo museo dedicado a narrar la historia deportiva de la ciudad.

Con estas obras, la administración de Char apuesta por un “Metro a otro nivel”, consolidando a Barranquilla como la casa definitiva de la Selección y un epicentro de eventos mundiales.

Barranquilla tiene que avanzar rápidamente en las obras toda vez que ese escenario fue designado para la final de la Copa Sudamericana.

