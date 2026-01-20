Menú Últimas noticias
    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Barranquilla tendrá nuevo Metro! El alcalde Alex Char, confirmó el inicio de las obras

    Resumen: El alcalde Alex Char confirmó la ambiciosa remodelación del Estadio Metropolitano, que cerrará sus puertas para someterse a una transformación estructural que bajará la cancha 4 metros y ampliará su capacidad hasta 60,000 sillas para fútbol y 75,000 para conciertos. El proyecto, descrito como un "Metro a otro nivel", incluirá la extensión de las graderías al borde del campo, la renovación de camerinos, túneles y baños, además de la creación de un museo histórico, consolidando a Barranquilla como un referente deportivo y cultural de clase mundial

    El alcalde de Barranquilla, Alex Char, confirmó el inicio de un ambicioso proyecto de ampliación y remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

    Para llevar a cabo estas obras de gran envergadura, el escenario cerrará sus puertas temporalmente.

    Con esto se marca el comienzo de una nueva etapa que busca posicionar al “Metro” como uno de los recintos deportivos y culturales más modernos y competitivos a nivel internacional.

    La transformación física será impresionante: se planea bajar el nivel de la cancha 4 metros para permitir que las graderías se extiendan hasta el borde del campo de juego.

    Gracias a esta reconfiguración, la capacidad del estadio aumentará significativamente, alcanzando las 60,000 sillas para encuentros de fútbol y permitiendo hasta 75,000 espectadores durante conciertos.

    ¡Barranquilla tendrá nuevo Metro! El alcalde Alex Char, lo confirmó

    Este rediseño no solo busca mayor aforo, sino también brindar un confort superior para todos los asistentes.

    Además de las mejoras estructurales en la tribuna, el proyecto incluye la remodelación total de túneles, baños y camerinos.

    Como valor añadido para el turismo y la identidad local, el estadio contará con un nuevo museo dedicado a narrar la historia deportiva de la ciudad.

    Con estas obras, la administración de Char apuesta por un “Metro a otro nivel”, consolidando a Barranquilla como la casa definitiva de la Selección y un epicentro de eventos mundiales.

    Barranquilla tiene que avanzar rápidamente en las obras toda vez que ese escenario fue designado para la final de la Copa Sudamericana.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


