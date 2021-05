EN VIDEO: Fuertes disturbios fuera del estadio de Barranquilla, mientras se disputa el América vs. Atlético Mineiro

Fuertes enfrentamientos se registran en este momento en la ciudad de Barranquilla, en inmediaciones del estadio Romelio Martínez.

Mientras al interior del complejo deportivo se disputa el partido de fútbol entre América de Cali y Atlético Mineiro de Brasil, en el exterior del lugar se vive una difícil situación de orden público.

La comunidad enardecida se ha enfrentado a los agentes del ESMAD con piedras, palos y todo tipo de objetos contundentes, mientras que los uniformados han lanzado explosivos lacrimógenos y agua.

Debido a la cantidad de gases que han sido lanzados en la zona el partido debió ser suspendido durante algunos minutos.

Como estão as coisas ao lado de fora do estádio, Romelio Martínez na Colombia, do jogo entre Atlético MG e América de Cali.pic.twitter.com/WR2EZS52Kq

