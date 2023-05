VIDEO. ¡Para qué te traje! Barra de Nacional lució un trapo al revés en El Campín

Un curioso hecho se dio en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay. Lo particular fue que los hinchas realizaron un blooper que no pasó desapercibido en redes sociales.

Las barras constantemente hacen dinámicas en las que demuestran su cariño por el equipo. Muchos de estos detalles pueden ser pancartas, usuales cánticos y trapos.

En esta oportunidad, fue un enorme trapo con el que cubrieron toda la parte de una tribuna del estadio El Campín de Bogotá. Lo curioso del caso es que este se encontraba al revés y se convirtió inmediatamente en tema de críticas, burlas y memes en las redes sociales.

Durante la transmisión de televisión no se pudo ver bien lo que decía la frase que querían mostrar los verdolagas.

La Policía Nacional no volvería a ofrecer seguridad en los estadios

Lea también La Policía Nacional no volvería a ofrecer seguridad en los estadios

“Somos la hinchada que gana campeonatos y vamos por más”, era el mensaje que querían compartir los hinchas de Nacional en territorio bogotano.

pic.twitter.com/hW7qV6rUkG

— Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 12, 2023