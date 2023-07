Barney haría parte de 45 nuevos proyectos de Mattel en el cine

Mattel anuncia que «Barney» hará parte de 45 proyectos similares a Barbie en el cine.

Señores es cierto, el actor Daniel Kaluuya, está listo para producir una película de acción real basada en «Barney«, la cual hará parte de»45 proyectos de Mattel que serán llevados al cine. La del dinosaurio fucsia, será una historia en la que un adulto que creció con él, compartirá sus emociones en el mundo real de acuerdo a las filtraciones y referencias de medios internacionales en «un tono surrealista ya que es para adultos«. El éxito de «Barbie», motivó a las directivas de Mattel Robbie Brener y Robin McKeon, quienes están en el proceso de varios guiones de sus franquicias como Pollu Pockes, He-Man «Master Of The Universe», Hot Wheels, Matchbox, y UNO el juego de cartas. Como quien dice, toda la infancia será Live Action o al menos eso se desprende porque «Bola 8», la mágica esfera de color negro a la que le hacias preguntas, se convertirá en una película de terror.

El Dato: Mattel, Inc. es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, fundada en 1945 por Harold Matson y Elliot Handler. Entre sus productos más populares se encuentran Barbie, Hot Wheels, Monster High, Ever After High, Max Steel y Masters of the Universe. Y otras grandes referencias infantiles en juegos, action figures y juegos de mesa.

BARNEY TE QUIERO … RECUERDO INFANTIL VIDEO



