Barcelona perdió (nuevamente) y con memes los hinchas ya piden la salida de su técnico

Otra dura, y dolorosa caída sufrió el Barcelona por liga. No levanta cabeza, y un inspirado Granada, que recién ascendió, derrotó 2-0 a los ‘Culés’, que ven como su rival de turno subió al primer lugar, mientras ellos sellan el peor inicio en los últimos 25 años, algo que no pasó desapercibido en redes y no faltaron los memes sobre uno de los máximos culpables de esta debacle, su técnico Ernesto Valverde.

Y es que el Barcelona en Champions viene de empatar ante un Dormuntd que lo dominó por completo, y con esto, arrastra una larga racha de empates y derrotas en condición de visitante. La hinchada, y el público en general, aún se pregunta como el estratega español ha sido aguantado en el cargo, teniendo en cuenta que ha tenido caídas muy dolorosas como en el certamen internacional de la temporada pasada, ante Liverpool.

La paciencia se agotó, pero la imaginación sale a flote, y en estos memes, algunos seguidores le reclaman al técnico su ineficacia y le piden la salida.

Valverde, por tu bien y por el del equipo, vete ya. Y a poder ser cambia de profesión. #ValverdeOut pic.twitter.com/vHE2U6wd6l — Ernestonto Valverde (@Riaderman) September 21, 2019

Valverde No fue, No es y no será un entrenador digno para la institución que por el momento se está llevando a cuestas. pic.twitter.com/kBefbwf9me — Alan Suarez (@alansuarezgon) September 21, 2019

Ahí tienen que irse juntos ! Sabes por qué ? Porque es una vergüenza teniendo la plantilla que tienen y sigan dando pena por doquier! Especialmente Valverde #ValverdeOut pic.twitter.com/rJ4EzSBgYv — Vladimir (@Vladimi00798965) September 21, 2019

Que el Barça sea el equipo más goleado de la Liga es muy preocupante. Que Valverde admita en rueda de prensa que "no conocía ese dato", también — Edu Polo (@EduPolo) September 21, 2019