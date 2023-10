Barbie regresó a salas de cine IMAX con escenas post créditos

Barbie regresó a salas de cine en IMAX con escenas post créditos y deja spoilers de producciones Mattel entre otros detalles.

La película que comenzó a celebrar los 65 años de Barbie, volvió a las salas de cine en los Estados Unidos remozada. La versión IMAX comienza con un mensaje de la Directora Greta Gerwig, prometiéndole al público que serán «transportados a Barbie Land como nunca antes«. Quienes la han visto andan felices porque varias escenas post créditos muestran cómo se divirtieron y algunas se eliminaron. Las nuevas escenas de créditos finales, consisten en errores que muestran al elenco liderado por Margot Robbie y Ryan Gosling riéndose a carcajadas. La Barbie «loca y pintada», le dice a Ken por ejemplo: «Me gustaría ver qué masa desnuda llevas debajo de esos jeans«. Pero la revelación más grande es de películas en proyectos de Mattel en este dialogo de Will Ferrell (Presidente Mattel): «¡Barbie está enamorada de Ken!» y provoca gemidos de la multitud, Barbie le informa al director ejecutivo que no está enamorada de Ken. Luego, los trajes discuten entre ellos de quién debería estar enamorada la muñeca si no de Ken: «¿Con qué productos Mattel puede salir?» «Entonces, um, Barney está pasando por un divorcio». «No, no le deseo a Barney a nadie». «¿Hot Wheels?» «¿Pictionario?» «¿Es Magic 8 Ball un sabelotodo?» «¿Qué pasa con Thomas la Locomotora Tanque?» «¡Sí, Thomas está soltero recientemente!» «Barbie, ¿qué te parecen los trenes, cariño?»

