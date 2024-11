Barbie "no es Barbie sin Margot Robbie" Ryan Gosling.

El actor de Barbie celebró a medias sus nominaciones al Oscar, porque Margot Robbie no fue nominada en ninguna categoría principal

Por eso decidió escribirle a la organización de los Premios dejando claro que Barbie «no es Barbie sin Margot Robbie o Greta Gerwig su directora. A ninguna de ellas se le tuvo en cuenta en las categorías «Mejor Película«, «Mejor Director» y «Mejor Actriz«. A pesar que «América Ferrara y Gosling estén nominados como Mejores Actores de Reparto». Después de ganar los Critics Choice con «I’m Just Ken» y su curiosa reacción que no lo esperaba Ryan Gosling, celebró a medias y varios medios se sumaron a que Barbie «la dejaron vestida». «Decir que estoy decepcionado porque no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. Su trabajo debería ser reconocido junto al de los otros nominados, también merecidos» dijo el actor en lo que algunos llamaron «estallar contra The Academy».

Ryan «I´m Just Ken Ken» de Barbie /Canción Nominada Oscars 20204

  

Ryan Gosling «Ken» y su carta a los Oscars

«Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken.

Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo.

Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto.

Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen.

Dicho esto, me alegro mucho por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan revolucionaria».

– Ryan Gosling, «Barbie»

