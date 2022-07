Barbie lanza una muñeca hecha con plástico rescatado del océano

A través de sus redes sociales dieron a conocer el lanzamiento de la muñeca hecha con plástico rescatado del océano.

Mattel presentó la nueva Barbie, que según el fabricante de juguetes está hecha de plástico reciclado, como parte de su serie «Inspiring Women».

La compañía de juguetes este martes mostró el estilo de la nueva muñeca a la venta: ‘Jane Goodall’, tributo a la etóloga británica experta en primates fabricada en un 75 % a partir de plástico reciclado de los océanos, según la empresa.

Barbie Jane Goodall, de la colección ‘Mujeres que Inspiran’, es «de coleccionista» y le da un reconocimiento a «décadas de dedicación, investigaciones pioneras y logros heroicos como conservacionista» de la primatóloga.

In partnership with @JaneGoodallInst, #Barbie introduces Dr. Jane Goodall, DBE, Founder of the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace as the newest in our Inspiring Women series & the first doll in the series made from recycled ocean-bound plastic➡️https://t.co/X8eiobeK9L pic.twitter.com/D908hZnpkK

— Barbie (@Barbie) July 12, 2022