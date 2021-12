Barbie humana colombiana habló sobre el «show mediático» de Yina Calderón

Tatiana Murillo, quien se apoda como ‘la Barbie Colombiana’, ha hablado en sus redes sociales sobre el deseo de la empresaria y Dj Yina Calderón de ser como la ‘Barbie’.

Yina se han sometido a intervenciones quirúrgicas para lucir como la muñeca, y es ha comprados algunas de Barbie Ken, casa y carros que dicha empresa saca en inspiración de una de las muñecas más famosas del mundo.

Murillo dijo que se iba a expresar con mucho respeto sobre el tema, «anteriormente me he referido a Yina con mucho respeto, cosa que no va a cambiar, pero todos sabemos que su vida es un show mediático, para nadie es un secreto».

La mujer le envió un contundente mensaje a Calderón, «Aquí lo que realmente es cuestionable es que quiera representar a la muñeca más influyente del mundo, cuando ha dejado claro en sus redes sociales con sus actos que no es un ejemplo y no quiere ser un ejemplo, pero estamos representado a la muñeca más influyente ante estas niñas que están creciendo, y sí tenemos que ser un ejemplo».

Además, aseguró que ha tenido contacto con varias varias Barbie humanas, «Esto es una comunidad, yo he tenido contacto con dos de las Barbies más famosas del mundo, y créanme que esto es una familia y es una responsabilidad… No creo que sea real, creo que hace parte de un show, pero si lo es, le hago la invitación a que se replantee y lo haga con respeto, y sí tiene que ser un ejemplo”.

La ‘Barbie humana’ colombiana le envió mensaje a Yina Calderón