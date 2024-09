«Barbie Camila» es un prototipo homenaje y no se venderá en los almacenes bajando la polémica por «la quita maridos» como la llaman a la Reina.

Como presidenta de la Fundación Mujeres del Mundo, Camilla Parker recibió un regalo muy especial de Mattel. Su propia muñeca en reconocimiento a su trabajo con la Fundación «Barbie Dream Gap«, misión global «para cerrar las brechas de género desafiando los estereotipos y ayudando a deshacer los sesgos que impiden a las niñas alcanzar su máximo potencial» expresó la compañía. De inmediato una avalancha de comentarios, no se hicieron esperar y recharzarla como «esa muñeca quitamaridos no se la compraré a mi hija».

Celebrating extraordinary women and girls!

Joined by The Queen of the Belgians and The Duchess of Gloucester, The Queen has welcomed a host of remarkable women and girls to Buckingham Palace, as the @WOWisGlobal Girls Festival Bus tour comes to a close.

