¡Muy romántico! Barack Obama compartió FOTOS para celebrar aniversario de bodas

in

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a su esposa Michelle por aniversario de bodas con un tierno mensaje en las redes sociales.

«Miche, después de 30 años, no sé por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que gané la lotería ese día, que no podría haber pedido un mejor compañero de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!», escribió el expresidente de Estados Unidos.

Michelle y Barack Obama tienes dos hijas, Malia Ann, que nació en 1998, y Natasha, en el 2001. La prensa internacional destacada que uno de los matrimonios públicos más sólidos.

Barack Obama recordó el ‘sí, acepto’ de Michelle