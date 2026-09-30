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    Banco de la República aumenta la tasa de interés al 12,25 % en respuesta a nuevas presiones inflacionarias

    Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por mantenerla inalterada y uno por incrementarla en 50 pbs

    Publicado por: SoloDuque

    El gasto del Estado se dispara: advierten sobre el impacto en las finanzas públicas del país
    Foto de archivo.
    Banco de la República aumenta la tasa de interés al 12,25 % en respuesta a nuevas presiones inflacionarias

    Resumen: En agosto, la inflación total volvió a subir hasta ubicarse en el 6,2 % anual. Este incremento estuvo jalonado por el grupo de alimentos (6,1 %), los regulados (6,8 %) y los servicios

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    Minuto30.com .- La Junta Directiva del Banco de la República decidió, por decisión mayoritaria, elevar la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, fijándola en un 12,25 %. Esta medida de corte restrictivo busca hacer frente al reciente repunte de la inflación y alinea al país con el endurecimiento de los mercados financieros internacionales.

    De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la entidad, la medida fue aprobada con cuatro votos a favor del incremento de 25 puntos básicos. Dos directores votaron por mantener la tasa inalterada, mientras que uno propuso un alza más severa de 50 puntos básicos.

    Repunte de la inflación

    En agosto, la inflación total volvió a subir hasta ubicarse en el 6,2 % anual. Este incremento estuvo jalonado por el grupo de alimentos (6,1 %), los regulados (6,8 %) y los servicios (7,2 %). Además, la inflación básica (sin alimentos ni regulados) alcanzó el 6,1 %, su pico más alto en el último año.

    Impacto de El Niño y proyecciones: El emisor advirtió que la materialización del Fenómeno de El Niño podría seguir presionando al alza los precios. Según la última encuesta de analistas, las expectativas de inflación para el cierre de 2026 aumentaron al 6,8 %, aunque proyectan una reducción al 4,0 % en un horizonte de dos años.

    Desaceleración económica: Aunque el PIB registró un crecimiento del 3,4 % en el segundo trimestre, los datos de julio evidencian una desaceleración, con un Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) del 1,1 % y una caída del 2,3 % en la industria manufacturera. En contraste, las ventas minoristas crecieron un 5,3 % anual.

    Panorama internacional y futuro: El banco central destacó que el entorno financiero global se ha apretado debido a las políticas restrictivas en las economías avanzadas. Las próximas decisiones de la Junta dependerán de tres factores clave: la evolución de El Niño, el proceso de recuperación tras el reciente terremoto y el impacto de las futuras medidas de política fiscal.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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