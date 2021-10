Bandidos vestidos de caballeros

Cuenta la mitología griega que Tántalo fue condenado por los dioses del Olimpo a vivir en un lago con el agua hasta el cuello y colgado de un árbol cargado de frutas sin probar lo uno ni lo otro. Parodiando la condena de Tántalo es que vivimos los guajiros: a vivir con hambre y sed. Como si fuera una maldición a la que han contribuido los gobiernos y los políticos.

No ha habido políticas públicas efectivas que resuelvan de manera definitiva el problema del agua en el departamento.

Se esperaba que la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira (ATSAPSB) fuera una solución, pero solo se puede concluir que la tal asunción temporal de competencias no ha servido para organizar nada en el sector de agua potable y saneamiento básico.

¡Ha sido un desastre¡

En este sentido el ministerio de vivienda tiene que dar muchas explicaciones, y de manera particular el ministro Malagón que se jacta de su origen guajiro, confirmando que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, refrán que nos viene como anillo al dedo en el descalabro de todos los proyectos de agua que se han iniciado, pero que nunca terminan: el monumento a la corrupción de la represa del ranchería, el desastre de las pilas públicas con el proyecto Guajira Azul que solo se llenarán de agua cuando llueva y que los órganos de control deberían de llevar a cabo un ejercicio riguroso de auditoría; y ahora la línea de conducción Paso Ancho-Distracción-Fonseca, a la cual me voy a referir.

La ATSAPSB llevó a cabo una licitación pública para contratar la Construcción de la línea de conducción Paso Ancho-Distracción-Fonseca, la cual fue declarada desierta, y mediante un proceso de selección abreviada contrataron una entidad sin ánimo de lucro: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CARDONA ORTIZ (FUNDESCO INTEGRAL) por valor de $10.537.112.688 con plazo de 8 meses y acta de inicio del 27 de mayo, es decir, que la obra se tenía que entregar hacia el mes de enero del presente año.

Bien dicho, se tenía que entregar.

1) ¿Una entidad sin ánimo de lucro contratando una obra de ingeniería sin beneficio lucrativo? 2) ¿Una entidad sin ánimo de lucro con 61 actividades disímiles en el objeto social, todas de carácter lucrativo, de donde se infiere que hacen desde un alfiler hasta un cohete? 3) Es una empresa constituida como entidad sin ánimo de lucro en forma de Fundación, pero que desarrolla su objeto social con ánimo de lucro como cualquier empresa comercial. 4) Es una clara y firme intención de eludir obligaciones fiscales.

La DIAN tendrá la palabra.

Sin embargo, garantía de la objetividad también hay que decir que el atraso de la obra no es de la responsabilidad absoluta del contratista sin ánimo de lucro, por diferentes razones.

1) El proyecto fue diseñado, licitado y contratado sin resolver la situación jurídica de los predios privados por donde pasará la tubería de conducción; y sin los permisos de la alcaldía para ocupar los espacios públicos del trazado dentro del perímetro urbano del municipio de Distracción.

2) La falta de socialización del proyecto ocasionó problemas de inconformidad de la gente por la afectación del entorno urbanístico.

Y sigue un rosario de errores, deficiencias e ineptitudes atribuibles a la ATSAPSB.

Se sabe que la obra está paralizada, el contratista le está debiendo a proveedores y trabajadores y ha propuesto la necesaria adición del contrato que incluya el ajuste y revisión de los diseños, además de la ampliación del plazo de ejecución del contrato por otros cuatro (4) meses, con la consecuente ampliación del término de vigencia de las garantías.

¿Y eso es gratis? Como ño moñito…

¿Será que estamos ante algo parecido al escándalo de Centros Poblados para robarse una plata, que tapen lo sucedido como si no hubiera pasado nada, y que todo siga normal? ¿Será que estamos ante otro caso de corrupción con unos bandidos vestidos de caballeros?

