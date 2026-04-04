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    «¡Bandido!»: De la Espriella reta a Petro tras acusaciones de complot electoral con Thomas Greg

    “Si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos… conmigo se te acabó la impunidad”: De la Espriella

    Publicado por: Minuto30.com

    Abelardo De La Espriella denuncia levantamiento de órdenes de captura de cabecillas con influencia electoral en Medellín
    Abelardo de la Espriella. Foto: Minuto30
    «¡Bandido!»: De la Espriella reta a Petro tras acusaciones de complot electoral con Thomas Greg

    Resumen: El candidato de Defensores de la Patria fue tajante: "Si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos... conmigo se te acabó la impunidad".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un nuevo y explosivo capítulo sacude la política nacional. El presidente Gustavo Petro encendió la pólvora al acusar directamente al candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y a los dueños de Thomas Greg & Sons (los hermanos Bautista), de una presunta alianza para manipular algoritmos electorales a cambio de recuperar el millonario contrato de pasaportes.

    La respuesta de De la Espriella fue inmediata y demoledora: calificó al mandatario de estar “fuera de sus cabales” y lanzó un desafío directo que ya es tendencia número uno en el país.

    La acusación de Petro: Inteligencia y algoritmos

    A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró tener informes de inteligencia que vinculan conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella. Según el mandatario, el trato consistiría en devolverles el contrato de pasaportes a Thomas Greg a cambio de “ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella”.

    Petro también arremetió contra la Procuraduría y el sector “duquista”, afirmando que buscan anular el nuevo contrato con la Casa de la Moneda de Portugal para mantener el control privado sobre la data de los colombianos.

    El contraataque de De la Espriella: “Si tienes grabaciones, muéstralas”

    Abelardo de la Espriella, con su característico estilo frontal, emitió una respuesta contundente donde desmiente cualquier vínculo con los dueños de Thomas Greg y arremete contra la gestión y la salud mental del jefe de Estado.

    Los puntos más fuertes de su respuesta:

    “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, sentenció el abogado, cuestionando la veracidad de lo que llamó “inteligencia chimba”.

    De la Espriella invirtió la carga, señalando que es Petro quien apoya ilegalmente a un candidato y levanta órdenes de captura a criminales para favorecer a sus aliados en plena campaña.

    El candidato de Defensores de la Patria fue tajante: “Si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos… conmigo se te acabó la impunidad”.

    Terminó su post llamando al mandatario “Jefe de la mafia” y “Bandido”; y es que De la Espriella se consolida como el antagonista radical que promete justicia contra la actual administración.

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    Redacción Minuto30

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