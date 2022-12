Banda de monos atracó a un turista colombiano en la India

El creador de contenido colombiano, Camilo Duque, enseñó cómo opera una banda de monos ladrones en la India, donde fácilmente los turistas son víctimas de hurto.

Las imágenes compartidas muestran las calles de Vridavan, donde los turistas más precavidos deben agarrar fuertemente sus celulares para que no sean arrebatados por los monos.

“Es un lugar super inseguro de hecho me toca estar tenido el celular super duro porque en cualquier momento me lo pueden quitar y acá llevo estos yogures en la mano, los tengo que llevar acá debajo del brazo, porque en cualquier momento me lo ‘raponean’, pero no las personas, lo monos”, dice el hombre en el video.

El creador de contenido para dejar en evidencia su narración, decidió ponerse unas gafas. No pasando mucho tiempo, un mono lo intentó atacar para robarlo, aunque, su plan falló porque un local espantó al animal. Sin embargo, otro mono saltó de los techos y le quitó las gafas.

“Es algo curioso porque las quitan tan milimétricamente que yo sentí que algo cayó detrás de mí, pero no sentí que me quito las gafas, o sea, son expertos”, agregó el generador de contenido.

