Bancolombia es criticado por “error” en extractos de sus clientes

Diferentes críticas le cayeron a Bancolombia en redes sociales por supuestos errores cometidos por la entidad en los informes bancarios del 2022 enviados a sus clientes.

Algunas de las quejas expresan que el banco les dio un informe en el que los gastos superan los ingresos o viceversa.

Eso de bancolombia no me cuadra, me entraron 33millones y me gaste 20, no se donde están los 13 faltantes, o sea porfavor, that's no makes sense.

— Safaera💃 (@svmg1020) January 27, 2023