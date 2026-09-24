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Resumen: El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta sus servicios a Medellín, informó que desde las 6:00 a. m. de este jueves se registra un denso banco de niebla en la zona

Alerta para viajeros: banco de niebla en el aeropuerto José María Córdova genera retrasos y un vuelo desviado

Minuto30.com .- El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta sus servicios a Medellín, informó que desde las 6:00 a. m. de este jueves se registra un denso banco de niebla en la zona, situación que ha obligado a activar procedimientos de baja visibilidad para mantener la operación aérea.

Las afectaciones al itinerario y las recomendaciones para los usuarios se resumen en los siguientes puntos:

Afectaciones operacionales: A pesar de que la terminal aérea se mantiene abierta, las restricciones climáticas obligaron al desvío de un vuelo hacia el aeropuerto de Cali.

Retrasos en rutas clave: Debido a reacomodaciones operacionales de las aerolíneas, se registran demoras tanto en las salidas como en las llegadas de las rutas que conectan con la ciudad de Bogotá.

Recomendación a los pasajeros: Se sugiere a los usuarios mantenerse en constante comunicación con sus operadores aéreos y verificar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales antes de desplazarse hacia la terminal.