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    Alerta para viajeros: banco de niebla en el aeropuerto José María Córdova genera retrasos y un vuelo desviado

    Retrasos y desvíos se han presentado en el aeropuerto de Rionegro por cuenta de la baja visibilidad

    Publicado por: SoloDuque

    baja visibilidad aeropuerto de rionegro
    baja visibilidad aeropuerto de rionegro
    Alerta para viajeros: banco de niebla en el aeropuerto José María Córdova genera retrasos y un vuelo desviado

    Resumen: El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta sus servicios a Medellín, informó que desde las 6:00 a. m. de este jueves se registra un denso banco de niebla en la zona

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    Minuto30.com .- El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta sus servicios a Medellín, informó que desde las 6:00 a. m. de este jueves se registra un denso banco de niebla en la zona, situación que ha obligado a activar procedimientos de baja visibilidad para mantener la operación aérea.

    Las afectaciones al itinerario y las recomendaciones para los usuarios se resumen en los siguientes puntos:

    Afectaciones operacionales: A pesar de que la terminal aérea se mantiene abierta, las restricciones climáticas obligaron al desvío de un vuelo hacia el aeropuerto de Cali.

    Retrasos en rutas clave: Debido a reacomodaciones operacionales de las aerolíneas, se registran demoras tanto en las salidas como en las llegadas de las rutas que conectan con la ciudad de Bogotá.

    Recomendación a los pasajeros: Se sugiere a los usuarios mantenerse en constante comunicación con sus operadores aéreos y verificar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales antes de desplazarse hacia la terminal.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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