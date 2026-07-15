Banco de Talentos de la Patria Milagro supera los 115.000 registros

Resumen: Esta convocatoria demuestra que Colombia tiene talento, preparación y voluntad para participar en la construcción del Gobierno entrante

El equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella informa que el programa denominado Banco de Talentos de la Patria Milagro superó los 115.000 registros, con una media de dos nuevos registros por segundo, reflejo del interés de miles de colombianos por servir al país.

Esta convocatoria demuestra que Colombia tiene talento, preparación y voluntad para participar en la construcción del Gobierno entrante. Profesionales, técnicos, jóvenes, mujeres, líderes regionales y ciudadanos de distintos sectores han respondido al llamado de poner sus capacidades al servicio de la Nación.

La instrucción es clara, Colombia necesita un Gobierno con mérito, capacidad, transparencia y amor por la Patria. El Banco de Talentos será una herramienta para abrir oportunidades y construir equipos con criterio técnico y vocación de servicio.

La Patria Milagro se construye con los mejores, con los que quieren trabajar y con los que están listos para servir a Colombia