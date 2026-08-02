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    ¡Del Banco de Talentos! Claudia Benavides, designada ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

    El mérito en Colombia vuelve a ser importante, con la Patria Milagro

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Del Banco de Talentos! Claudia Benavides, designada ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

    Resumen: El Gobierno de la Patria Milagro trabajará para convertir el Ministerio en motor de la transformación productiva del país

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    El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. La nueva integrante del gabinete fue seleccionada entre los profesionales postulados al Banco de Talentos de la Patria Milagro, bajo criterios de mérito, preparación y experiencia.

    La ministra designada tendrá la misión de recuperar la confianza de los científicos e investigadores, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lograr que el conocimiento se traduzca en soluciones para las comunidades, oportunidades para las empresas y desarrollo para las regiones.

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    Benavides Salazar es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en creatividad e innovación y doctora en competitividad, innovación y sostenibilidad. Cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el impulso de empresas de base tecnológica, la docencia universitaria y la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

    El Gobierno de la Patria Milagro trabajará para convertir el Ministerio en motor de la transformación productiva del país, consolidar una política de Estado con reglas estables y promover una mayor inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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