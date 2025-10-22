La respuesta de las autoridades fue proporcional a la violencia con que atacaron los encapuchados
¡«Bañaron» a los encapuchados en la Universidad Nacional! Alcalde de Bogotá ordenó Intervención Policial Inmediata

Resumen: La intervención fue necesaria debido a los "ataques de unos encapuchados con piedras y artefactos explosivos"

Minuto30.com .- El Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó la intervención inmediata de la Policía Nacional en inmediaciones de la Universidad Nacional, luego de que se registraran graves disturbios en el sector. La acción policial se activó poco antes de las 7:10 p.m. sobre la Avenida 30.

Ataque con Artefactos Explosivos a Funcionarios:

Según el reporte del mandatario distrital, la intervención fue necesaria debido a los «ataques de unos encapuchados con piedras y artefactos explosivos» dirigidos contra funcionarios del Distrito que se encontraban en la zona.

Uso de la Fuerza Proporcional Ante la Violencia:

Galán fue enfático en justificar la decisión, señalando la postura de su administración frente a este tipo de situaciones: «Ante la violencia, el uso de la fuerza proporcional por parte del Estado.»

Las autoridades monitorearon la situación en el sector hasta restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los bienes públicos.

